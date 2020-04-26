تطورات عاجلة في طقس البلاد: انخفاض كبير بدرجات الحرارة وامطار

2020/04/26 | 00:33 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اكد الراصد الجوي، علي الجابر الزيادي، اليوم السبت، وجود تطورات سريعة في طقس العراق.

وقال الزيادي في حديث لـ"الغد برس"، أن "البلاد ستشهد من يوم غد الأحد انخفاض كبير بدرجات الحرارة بفارق ستة درجات مئوية عن المعدل العام"، لافتا إلى أن "هذا الانخفاض يعود لهبوب رياح شمالية غربية نشطة".

واضاف، ان "التوقعات تشير إلى سقوط الأمطار ببعض الأماكن في مناطق الوسط والشمال"، مبينا أن "الاسبوع الاول من شهر رمضان سيكون معتدل".

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