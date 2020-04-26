تطوّر دراسات السياسة الخارجية في البرازيل - بوناب كمال

2020/04/26 | 00:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#بوناب_كمال تطوّر علم السياسة في البرازيل بشكل ملحوظ ابتداءً من نصف القرن الماضي، وذلك بإنشاء برامجٍ للدراسات العليا في الجامعة الفدرالية بـ ميناس جيرايس عام 1965، وفي المعهد الجامعي بيسكيساس دو ريو دي جانيرو سنة 1969، وعلى الرغم من الرقابة الأكاديمية الانتقائية التي فرضها النظام العسكري، شهد العقدان التاليان ازدهار أدبيات متنوعة في مواضيع الاستبداد والأحزاب السياسية ودور الجيش في النظام السياسي بـ البرازيل.



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