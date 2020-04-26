شركة زين تدخل على خط دعم “التعليم عن بعد”: باقة انترنت مجانية للطلاب.. تعرف على تفاصيلها

2020/04/26 | 00:46 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت شركة زين العراق، عن مبادرة للطلاب بدعمهم بانترنت يومي مجاني خاص بالمنصات التعلم عن بعد المعتمدة من قبل وزارة التربية، حيث ستمنح الشركة 500 ميكابايت مجانا للطلبة تتجدد يوميا، من خلال الاشتراك بارسال 131 برسالة قصيرة الى الرقم 21777.وقالت الشركة في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “تواصل […]

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