آلاف الإسرائيليين يتظاهرون ضد حكومة الوحدة

2020/04/26 | 00:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت لجنة برلمانية إسرائيلية، الأربعاء، استخدام الشرطة لبيانات الهواتف المحمولة، ضمن إجراءات تنفيذ الحجر الصحي المرتبط بفيروس كورونا المستجد، وعزت نائبة في الكنيست القرار إلى مخاوف من انتهاك الخصوصية.

وكانت حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد سمحت للشرطة الشهر الماضي، بتتبع بيانات الهواتف المحمولة للذين تلقوا أوامر بعزل أنفسهم للاشتباه أو التأكد من حملهم فيروس كورونا، بهدف التأكد من عدم خروجهم.

ودفع هذا الإجراء، برفقة قرار مواز بإتاحة استخدام تكنولوجيا لمكافحة الإرهاب طورها جهاز الاستخبارات الداخلي الإسرائيلي لرصد حركة حاملي الفيروس، الجماعات المدافعة عن الحقوق المدنية للجوء إلى المحكمة العليا.

ومع استغلال القيود الطارئة بسبب فيروس كورونا لتمكين الشرطة من الاطلاع بشكل أكبر على بيانات الهواتف المحمولة لمدة شهر، تعهدت الحكومة بأن أي تمديد لهذا الأمر سيخضع لموافقة البرلمان.

ومع اقتراب الشهر من نهايته الأربعاء، صوتت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست على حجب مشروع قانون للتمديد قدمته الحكومة.

وقالت عضوة اللجنة أيليت شكد عبر موقع تويتر إن "الضرر الكبير الذي سيلحقه (تتبع الهواتف المحمولة) بالخصوصية يفوق فائدته"، مشيرة إلى أن الشرطة يمكنها القيام بالأمر بزيارة منازل المفروض عليهم الحجر الصحي.

وقال المتحدث باسم اللجنة إن الشرطة أجرت نحو 500 فحص عشوائي لمواقع الهواتف المحمولة يوميا، بناء على قائمة قدمتها وزارة الصحة، تضم أسماء 13500 شخص.



وتعتقد الوزارة أن 15 بالمئة ممن فُرض عليهم البقاء بالمنازل خالفوا الأمر.

وأعلن متحدث باسم الشرطة إلقاء القبض على 203 أشخاص مخالفين، وقال إن تعقبهم كان مرتبطا عادة بتحديد أماكنهم من خلال الهاتف المحمول.

وسجلت إسرائيل 14326 حالة إصابة بفيروس كورونا و187 حالة وفاة.

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