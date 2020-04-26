2020/04/26 | 00:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تصدر النجم محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، المشهد في إعلان جديد شارك فيه عدد كبير من نجوم الفن في مصر، سيجري بثه عبر الفضائيات طوال أيام شهر رمضان.واللافت في الإعلان أن صلاح حرص على ظهور ابنته مكة، معه في الإعلان، حيث شاركها اللعب وجاء ظهورهما لافتًا وطريفًا، كما استغل النجم المصري ابنته لممارسة الرياضة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محمد صلاح وابنته يتصدران النجوم في إعلان رمضاني) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محمد صلاح وابنته يتصدران النجوم في إعلان رمضاني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).