زين، تمنح أنترنت مجاني للطلبة والمنصات التعليمية

2020/04/26 | 00:56 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – متابعة شركة زين للأتصالات, تدعم الطلاب بإنترنت يومي مجاني خاص للمنصات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية استكمالاً لجهودها المتواصلة في دعم قطاع التعليم في البلد.• المساهمة الفعالة من زين لإكمال العام الدراسي للطلاب اثناء تواجدهم بالمنازل في ظل أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد في العراق • 500 ميكابايت مجانا من …

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