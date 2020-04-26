2020/04/26 | 00:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زين تدعم الطلاب بإنترنت يومي مجاني خاص للمنصات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية استكمالاً لجهودها المتواصلة في دعم قطاع التعليم في البلد• المساهمة الفعالة من زين لإكمال العام الدراسي للطلاب اثناء تواجدهم بالمنازل في ظل أزمة تفشي فايروس كورونا المستجد في العراق• 500 ميكابايت مجانا من زين العراق للطلبة تتجدد يوميا للاشتراك بالأنترنت المجاني ارسال 131 برسالة قصيرة الى الرقم 21777 وبعدها الضغط على• رابط منصة العراق https://iepn.iq/• رابط منصة إقليم كردستان: https://www.ewane.krd/بغداد- نيسان 2020تواصل زين العراق، إحدى شركات مجموعة زين الرائدة في خدمات الاتصالات والبيانات المتنقّلة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، جهودها للمساهمة في دعم جميع فئات الشعب للاستمرار بالحياة الطبيعية للعراقيين في ظل تفشي فايروس كورونا المستجد وتوفير كافة خدمات الإتصال والانترنت للمواطنين وهم في منازلهم.



حيث أعلنت زين العراق عن إطلاق خدمة الإنترنت المجاني الخاص بالمنصات التعليمية المعتمدة وهما منصة العراق التعليمية والتي أطلقتها وزارة التربية العراقية والتي تتميز بضمان الوصول الآمن والسريع للدروس التعليمية لكافة المراحل الدراسية والتي تم برمجتها وتطويرها من قبل وزارة الاتصالات العراقية إضافة الى المنصة الخاصة بأقليم كردستان والتي تم أطلاقها من قبل وزارة التربية في الإقليم لمساندة الطلاب وإتاحة الفرصة أمامهم لإكمال عامهم الدراسي ومتابعة دروسهم اليومية عبر المنصات التعليمية الرقمية في ظل الظروف الاستثنائية والصعبة التي يعيشها العالم أجمع.



وتأتي هذه الخطوة إنطلاقاً من إيمان شركة زين بمستقبل الأجيال الشابة ودورها في بناء غدٍ أفضل للعراق والعراقيين، ومساهمتها في توفير الدعم اللازم لهم لتحصيل العلم والمعرفة على الرغم من الظروف التي فرضت جراء انتشار فايروس كورونا.

تقدم زين العراق من خلال خدمة الإنترنت المجاني 500 ميكابايت يومياً من الإنترنت مجاناً للطلبة، وهذه الباقة تتجدد بشكلٍ يومي للمشتركين الذين يقومون بإرسال 131 إلى 21777، بعد ذلك يجب عليهم الضغط على رابط المنصة التعليمية ليتسنى لهم متابعة الدروس التعليمية والأكاديمية من خلالها باستخدام الإنترنت المجاني من زين

وذكر الرئيس التنفيذي لزين العراق بان "الشركة تواصل جهودها لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد في العراق، وهي تحرص أن تساهم خدماتها في إستمرار الاعمال اليومية لجميع المواطنين، لا سيما بالنسبة للطلبة الذين أُبعدوا عن مدارسهم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، لذلك نقدم إنترنت مجاني لهؤلاء الطلاب لضمان حصولهم على خدمات المنصات التعليمية الرقمية ومتابعة مشوارهم الدراسي وهم في منازلهم، حيث تؤمن زين العراق بأهمية الاستثمار في العقول الشابة لبناء مستقبلٍ واعد للعراقيين من خلال تمكين جيل الشباب بالعلم والمعرفة".

وتأتي هذه الخدمات المبتكرة من زين العراق لدعم شريحة الطلاب خصوصاً بعد القرارات من قبل السلطات بالاستمرار بإيقاف الدوام في المدارس والجامعات للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد بالعراق.





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