القوات الأمنية العراقية تقتل سبعة

2020/04/26 | 00:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني عراقي في محافظة ديالى، السبت، بان قوة من الاستخبارات قتلت سبعة من عناصر "داعش" واعتقال ثامن خلال عملية تفتيش لقوات المديرية شمال شرق ا...

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