إعلامية صينية تتحدث عن وفاة زعيم كوريا الشمالية

2020/04/26 | 01:00 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أشارت صحيفة “نيويورك بوست” الأميركية، إلى خبر نقلته مديرة في شبكة تلفزيونية تدعمها الصين، يقول إن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون قد “مات”، وذلك بعد أيام من تداول أخبار عن سوء حالته الصحية بعد عملية جراحية في القلب.صاحبة الخبر التي لم تسمها الصحيفة الأميركية، هي نائبة رئيس شبكة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ والمدعومة […]

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