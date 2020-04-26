بريطانيا.. جونسون يبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه الإثنين المقبل

2020/04/26 | 01:04 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:

صرح مصدر حكومي بريطاني، مساء اليوم السبت، بأن رئيس الوزراء بوريس جونسون يبلغ وزراءه بأنه سيستأنف مهامه يوم الإثنين المقبل عقب تعافيه من فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، بحسب ما نقلت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

ونُقل "جونسون" إلى مستشفى سانت توماس بوسط لندن لمعاناته من استمرار أعراض المرض الناجم عن فيروس كورونا؛ حيث دخل العناية المركزة في يوم 6 أبريل الجاري، وظل هناك حتى يوم 9 من الشهر الجاري.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

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