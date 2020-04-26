ماذا سيحصل لبشرتك عند التوقف عن وضع المكياج لشهر؟

2020/04/26 | 01:08 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت مجلة “ومنز هيلث” الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن فوائد التوقف عن وضع مساحيق التجميل لمدة شهر بالنسبة للبشرة.وقالت المجلة، في تقريرها، إنه من المحتمل أن تقلل بعض النساء من استخدام مستحضرات التجميل بسبب فترات الحجر والتباعد الاجتماعي، وفقا لصحيفة عربي21.وسيكون من المنطقي من الناحية النظرية إعطاء البشرة استراحة قصيرة من تأثير […]

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