2020/04/26 | 01:10 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مناعة القطيع..سياسة مثيرة للجدل وتحذير من العواقب لجأت أغلب دول العالم إلى فرض إجراءات “التباعد الاجتماعي” على مواطنيها، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) الذي ظهر في الصين أواخر العام الماضي، وأصاب أكثر من مليوني ونصف المليون حتى الآن.لكن دولا أخرى محدودة في العالم، راهنت على المناعة الجماعية أو ما يعرف […]

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