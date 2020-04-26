قلق متزايد وتحذير جديد من دواء كورونا المثير للجدل

2020/04/26 | 01:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزاداد القلق حيال آثاره الجانبية.وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيرا بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب المفاصل الروماتويدي.وقالت إن أكثر من نصف الحالات الـ321 “للأعراض الجانبية غير المستحسنة” […]

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