فتاة تفقد نصف وزنها بطريقة بسيطة

2020/04/26 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت الطالبة الأمريكية هولي بولتون (18 عاماً)، نصف وزنها في زمن قياسي، بالاعتماد على نظام غذائي صحي.وبحسب مانقلت “المرصد” عن صحيفة “الديلي ميل” البريطانية، عانت “بولتون” من الوزن الزائد معظم طفولتها، وحين قررت الذهاب إلى أخصائي تغذية في سن 11عام، تم إبلاغها بأنه من المستحيل إنقاص وزنها بدون تدخل جراحي.لم تفقد الطالبة […]

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