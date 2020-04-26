حيل للحفاظ على الطعام طازجا في رمضان

2020/04/26 | 01:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في رمضان تحرص العديد من النساء على تخزين بعض الأطعمة لتجنب التسوق يوميًا خلال الشهر الكريم، ولكن كيفية الحفاظ على الطعام طازجًا في الثلاجة يعتمد على طريقة تخزينه في المكان المناسب داخلها، حيث يختلف كل جزء في درجة البرودة والحرارة.باب الثلاجة باب الثلاجة هي المنطقة الأكثر دفئًا، وذلك لتعرضه لدرجات حرارة متغيرة عند […]

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