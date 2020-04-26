أطعمة ومشروبات احذر تناولها على السحور

2020/04/26 | 01:14 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يجب أن تضم سفرة السحور على الأطعمة والسوائل التي تعمل على تجنب العطش خلال نهار رمضان، والابتعاد عن التي تجعنا نشعر بالعطش.لذا تقدم الدكتورة فرح حسين، استشاري التغذية العلاجية والإكلينيكية أطعمة تسبب العطش خلال فترة الصيام والتي يجب تجنبها على سفرة السحور كما نقلت عنها “مصراوي”: – الأطعمة المصنعة، كالبسطرمة واللانشون والبلوبيف تحتوي […]

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