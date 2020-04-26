الحلقة الرابعة/العمق الاجتماعي والنقابي/لمناسبة الذكرى السادسة والثمانين لتأسيس الحزب الشيوعي العراقي - عبد جاسم الساعدي

2020/04/26 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبد_جاسم_الساعدي كلما وجدنا هذه الجماعات المتخلفة الممتلئة فسادا وغشا التي تمارس الرعب اليومي والتهديدات والتي اشتغلت لقمع انتفاضة الشباب في شتى أساليب التصفية والغدر والقنص والهجوم المنظم على أبناء العراق البواسل نستعيد ذاكرة الوعي والانتماء والالتحاق الطوعي بفضاءات حركة اليسار التي أنجبت المع الأسماء في السياسة والكتابة والفعاليات الثقافية والفنية والنقابية ولعل العامل المناضل محمد صالح القزاز يقع في مقد ......





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