الأنانية وآثارها السلبية ! - مريم نجمه

2020/04/26 | 01:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مريم_نجمه صحيح من قال «حب نفسك أولا، لكي تحب الآخرين»، ولكن لحب الذات حدود، يجب ألا تتعدى ما هو متعارف عليه في المجتمع، حب الذات من أجل تعلم حب الآخرين، يختلف كثيرا عن الأنانية التي تتركز على حب الذات ونبذ الآخرين، أو إهمال حقوقهم المساوية لحقوق الآخرين.



وحب الذات الصحي يختلف عن حب الذات المرضي، وهو بالضبط ما سنلقي الضوء عليه؛ لأن الكثيرين مازالوا حائرين للإجابة عن سؤال، فيما إذا كانت الأنانية مرضا بالفعل أ ......





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