برلماني يتوقع تنحي الكاظمي من تشكيل الحكومة ويكشف السبب

2020/04/26 | 01:27 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اشار النائب عن ائتلاف دولة القانون كاطع الركابي، الى وجود عراقيل تواجه الرئيس المكلف مصطفى الكاظمي قد تدفعه الى التنحي عن مهمة تشكيل الحكومة.وقال الركابي في تصريح صحفي تابعته “العهد نيوز”، إن “الكاظمي أعطى القوى السنية والكردية التفويض الكامل بترشيح الأسماء للحقائب الوزارية، إلا أنه اختلف مع الكتلة التي رشحته (الشيعة)، ولم يتعامل معها […]

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