2020/04/26 | 01:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم - متابعة

أكد المتحدث باسم رئاسة الحكومة البريطانية السبت، أن رئيس الوزراء بوريس جونسون سيعود لعمله يوم ال...





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله يوم الاثنين) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( بعد تعافيه من كورونا.. رئيس وزراء بريطانيا يستأنف عمله يوم الاثنين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).