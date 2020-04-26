الموقف الوبائي في واسط

2020/04/26 | 01:48 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الازمة في واسط، عن الموقف الوبائي في المحافظة لليوم، فيما اصدرت عددا من القرارات.وقال رئيس الخلية سعدون الامير في بيان تلقت “العهد نيوز”، نسخة منه ان “الموقف الوبائي في محافظة واسط هو حاله شفاء جديدة واحدة الحالات الموجبة قيد العلاج وعددها خمسة لا توجد اصابات جديدة العينات المرسلة جميعها سالبة الحالات المشتبه بها […]

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