رونالدو يحسم مصيره مع يوفنتوس

2020/04/26 | 02:04 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت تقارير صحفية إيطالية، أن نجم يوفينتوس، البرتغالي كريستيانو رونالدو، قرر عدم الرحيل عن صفوف فريقه، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

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