رامز جلال يكشف أكثر فنانة صعبة من ضحاياه

2020/04/26 | 02:16 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف الفنان المصري رامز جلال عن أكثر ضحية من ضحاياه النجوم، الذين شعر بالشفقة عليهم أثناء خضوعهم لمقلبه الجديد في برنامج “رامز مجنون رسمي”.وقال رامز في مداخلة عبر برنامج “يحدث في مصر” على MBC مصر، رداً على سؤال الإعلامي شريف عامر: “”أول واحدة هي الفنانة الكبيرة نبيلة عبيد (بلبلة)، وكل فنانة وفنان كبير، وكل […]

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