2020/04/26 | 02:17 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واصلت الفنانة الكويتية شمس هجومها على الإعلامية الأردنية علا الفارس، بعد تغريدة الأخيرة عن هبوط أسعار النفط.ونشرت شمس تغريدة أشارت بها إلى علا الفارس عبر “تويتر”: “فهمها يمكن تشيل الهري والحقد الي جواها على من سواها شي يُذكر في هالدنيا من بعد ماكانت تنام في السيارة بالأيام لان ماعندها مكان يضفها وهذا بإعترافها..وهذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شمس الكويتية تهاجم علا الفارس للمرة الثانية) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شمس الكويتية تهاجم علا الفارس للمرة الثانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).