خطأ فادح بمسلسل عادل إمام

2020/04/26 | 02:20 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصيب عدد كبير من متابعي مسلسل “فلانتينو” للنجم المصري المخضرم عادل إمام، بحالة من الدهشة والغضب، بسبب خطأ وصفوه بالفادح في أولى حلقات المسلسل ضمن دراما “رمضان 2020”.وعند عرض الحلقة الأولى من مسلسل فلانتينو، ظهر في أحد المشاهد، لمدرسة “فلانتينو” الدولية، علم مصر بجوار علم بريطانيا.ولكن، وفق موقع “في الفن”، فتم رصد […]

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