ورطة كبيرة تنتظر العراق والعراقيين .. بقلم محمد الوزان

2020/04/26 | 02:50 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قديما قال الشاعر ان كنت تدري فتلك مصيبة وان كنت لا تدري فالمصيبة اعظم وهذا القول ينطبق على الحكومة العراقية المستقيلة وتلك التي يتم التداول بشأن تشكيلها الذي مايزال يراوح...أكمل القراءة ←

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