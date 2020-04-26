البعض يأكلونها والعة التحولات في بنية الرأسمالية المصرية ( 2 ) الطابع العائلي للرأسمالية المصرية - إلهامي الميرغني

2020/04/26 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#إلهامي_الميرغني منذ نشرت الجزء الأول من الدراسة في 7 إبريل الماضي وصلتني عدة ملاحظات في غاية الأهمية من بعض الاصدقاء ، واسئلة واستفسارات من آخرين وكلها سأقوم بالرد عليها، ووصلني كم من عبارات التشجيع والثناء التي شجعتني علي استكمال الكتابة.وما يشغلني هو تطور تكوين الطبقة الرأسمالية في مصر.ومراحل صعود وهبوط الفئات الطبقية وأوزانها النسبية داخل الطبقة والصراعات بينها وعلاقتها برأس المال الأجنبي من ناحية وبرأسمالية ا ......





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