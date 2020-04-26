2020/04/26 | 02:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_علام وصف الرئيس السيسى لمقالات صلاح دياب "نيوتن"، الذى دعى فيها الى فصل سيناء (اقليم مستقل - حاكم مستقل – ميزانيه مستقله – قوانين مستقله)، على أنها افكار مقدره!، ومطالبته بان لا ينظر اليها على ان ورائها اهداف!،(1) هذا الوصف وهذه المطالبه، امر لا يمكن تفسيره الا فى سياق ربطه بالتصريحات الغريبه ولشاذه، قبلها بايام، للمسئول الاول، دستوريا، عن الاعلام المصرى، عن ضرورة السماح بالمزيد من الحريه الاعلاميه، ثم ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السيسى موافق من حيث المبدأ، مختلف فقط، على جهة التنفيذ! - سعيد علام) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السيسى موافق من حيث المبدأ، مختلف فقط، على جهة التنفيذ! - سعيد علام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).