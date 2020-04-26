تحذير جديد من دواء كورونا المثير للجدل

2020/04/26 | 03:06 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء، من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزاداد القلق حيال آثاره الجانبية.

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