اعتداء بقنبلة على فرع أحد المصارف في لبنان 

2020/04/26 | 03:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيروت-(أ ف ب) – ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعا لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى الى تضرر واجهته.ولم يصدر تقرير فوري […]

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