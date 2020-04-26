مصطفى الكاظمي و المطب الكبير .. بقلم حسين الأسدي

2020/04/26 | 03:55 - المصدر: اخبار العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو ان المكلف مصطفى الكاظمي لم يكن على مستوى من الذكاء بحيث اوقع نفسه في مطب كبير لا يحسده عليه احد عندما ظن ان المليشيات التي اعلنت الموافقة مضطرة تكتيكيا...أكمل القراءة ←

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