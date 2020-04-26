الإنسان مضيف مثالي للفيروسات

2020/04/26 | 04:08 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الدكتورة ماريا فورونتسوفا، عالمة الأحياء، أن البشرية أصبحت نوعا منتشرا في كل مكان، ومع ذلك تحتفظ بعلاقات وطيدة فيما بينها، لذلك أصبح الإنسان "مضيفا" مثاليا للفيروسات.

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