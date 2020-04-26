2020/04/26 | 04:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ماذا لو غاب كيم جونغ أون عن المشهد في كوريا الشمالية؟ ثلاثة سيناريوهات أحدها قاتم ترسم مستقبل "الدولة السرية"

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