2020/04/26 | 05:27 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السعودية ترفع جزئيا حظر التجول وتبقيه على مدار 24 ساعة في مكة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 05:27.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السعودية ترفع جزئيا حظر التجول وتبقيه على مدار 24 ساعة في مكة) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السعودية ترفع جزئيا حظر التجول وتبقيه على مدار 24 ساعة في مكة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).