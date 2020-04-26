2020/04/26 | 05:58 - المصدر: وكالة رويترز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن خطة للحكم الذاتي بجنوب اليمن والحكومة تصف الخطوة بأنها كارثية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة رويترز الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/26 | 05:58.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة رويترز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن خطة للحكم الذاتي بجنوب اليمن والحكومة تصف الخطوة بأنها كارثية) نشر أولاً على موقع (وكالة رويترز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المجلس الانتقالي الجنوبي يعلن خطة للحكم الذاتي بجنوب اليمن والحكومة تصف الخطوة بأنها كارثية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة رويترز).