بالوثائق.. توجيه حكومي عراقي بالتوقف عن صرف تمويل منطقة كردستان

2020/04/26 | 06:38 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت مواقع انترنت عراقية وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء العراقي موجهة الى وزارة المالية تتضمن نقاط عديدة من بينها الزام الوزارة بالتوق...

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