العراق.. اصابة 55 شخصا بكورونا وتعافي 20 ولا وفيات

2020/04/26 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة والبيئة في العراق تسجيل (55) إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في عموم البلاد....

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