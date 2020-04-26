الصحة العراقية تعلن نتائج علاج مصابين بكورونا باستخدام طريقة

2020/04/26 | 07:58 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت وزارة الصحة والبيئة، عن تحقيق نتائج إيجابية بعلاج المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم.

ونقلت صحيفة "الصباح" في عددها الصادر اليوم الاحد عن المتحدث باسم الوزارة سيف البدر قوله، ان تجربة علاج المصابين بكورونا باستخدام بلازما الدم المأخوذة من الأشخاص المتعافين التي بدأت في البصرة وبغداد حققت نتائج ايجابية حتى الان.

وأوضح أن هذه التجربة أثبتت فعاليتها خصوصا للاشخاص الذين لا يعانون أعراضا حادة، وتعد أحد العوامل التي أدت إلى ارتفاع نسبة الشفاء وتقليل إعداد الوفيات .

وأشار البدر الى أن الوضع العام تحت السيطرة، وتؤكد منظمة الصحة العالمية دائما على الاستمرار بتطبيق الاجراءات الوقائية، مؤكدا أن العراق نجح حتى الان باحتواء الفيروس، إلاّ أن التحدي مستمر في الرصد الوبائي الفعال للاصابات في مناطق بغداد والمحافظات.

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