2020/04/26 | 08:04 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تجدد نزاع عشائري في الساعات الاولى من صباح اليوم الاحد شمال مدينة البصرة ليستمر حتى رفع اذان الفجر.

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