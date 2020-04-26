شركة صينية تجبر عاملين عراقيين بالعمل شهرين متتاليين وتفرض عليهم حجرا بلا اجور

2020/04/26 | 08:08 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اتهم عاملون عراقيون في شركة "بوهاي" النفطية الصينية يوم الاحد ادارة الشركة باجبارهم على العمل شهرين متتالين بلا اجازة اضافة الى فرض الحجر الصحي عليهم لمدة 14 يوما من دون اجور.

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