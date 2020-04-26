10 أسرار لبشرة صافية خالية من العيوب

2020/04/26 | 08:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالطبع تحلمين بنضارة مثالية لبشرتك وتوهّج تحسدك عليه الكثيرات! إليك هذه النصائح الفعالة لمساعدتك في الحصول على جاذبية أكيدة كل يوم.1.لا تخرجي من المنزل بلا كريم واق من الشمس أو الكريمات المرطبة ومستحضرات الماكياج مع مؤشر وقاية SPF 30، فأشعة الشمس الضارة تتغلغل إلى بشرتك على مدار السنة وليس صيفاً فقط.2.أزيلي

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