وكالة ادوية فرنسية تحذر من هيدروكسي كلوروكوين كعلاج لكورونا

2020/04/26 | 08:17 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت وكالة الأدوية الفرنسية تحذيرها للأطباء السبت من استخدام عقار هيدروكسي كلوروكوين في مكافحة كوفيد-19، في وقت يزاداد القلق حيال آثاره الجانبية.وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعتبر أن هذا العقار “سيغيّر قواعد اللعبة”.وسبق أن أصدرت الوكالة الوطنية لأمن الأدوية والمنتجات الصحية في فرنسا تحذيراً بشأن العقار المضاد للملاريا والمستخدم كذلك لعلاج الذئبة والتهاب […]

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