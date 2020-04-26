2020/04/26 | 08:28 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقى مجهولون قنبلة على فرع أحد المصارف الكبرى في لبنان السبت، في أحدث اعتداء يطال مؤسسة مالية في هذا البلد الذي يواجه أصعب أزماته الاقتصادية منذ عقود.وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن الهجوم المسائي استهدف فرعاً لمصرف فرنسبنك في مدينة صيدا الجنوبية، ما أدى إلى تضرر واجهته.ولم يصدر تقرير فوري عن وجود إصابات.يأتي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اعتداء بقنبلة على فرع أحد المصارف في لبنان وسط الأزمة الاقتصادية) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اعتداء بقنبلة على فرع أحد المصارف في لبنان وسط الأزمة الاقتصادية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).