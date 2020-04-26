((مَا بَعْدَ بَعْدَ الفِرَاق)) - ريتا عودة

2020/04/26 | 08:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#ريتا_عودة لَمْ نَتَغَيَّرْ كَثِيرًابَعْدَ الفِرَاقِ..لا!فَقَطْ، نَمَتْ بَعْضُ الطَّحَالِبفَوْقَ مقْعَدِنَا.لَمْ تَتَغَيَّرْ الأَشياءُ مِنْ حَوْلِنَا،لا..!لَمْ تَحْدُثْ فِي الكَوْنِ كَوَارِثٌ.لَمْ تَنْفَجِرْ بَرَاكِينْ.لَمْ تَحْتَرِقْ حَدَائِقٌ وَمَيَادينْ.لَمْ تُهَاجِرْ طُيُورٌ.لَمْ تَجِفّْ بُحُورٌ.لَمْ تَنْقَرِضْ تَمَاسيحٌ،لا...!لَمْ يَحْدُثْ إلاّ ......





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