شائعات عن “وفاة” الزعيم الكوري وخبر عن دخوله بغيبوبة

2020/04/26 | 08:30 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شائعات بطعم الأنباء تقريبا، سرت السبت، من أن الدكتاتور الكوري كيم جونغ- أون، فارق الحياة، طبقا لما ذكر الإعلامي الشهير Shijian Xingzuo وهو نائب مدير عام قناة HKSTV التلفزيونية في هونغ كونغ، وقرأته “العربية.نت” في موقع Radio Futuro الإسباني اللغة، وقال فيه إنه علم بالخبر “من مصدر موثوق جدا” فيما ورد من اليابان، أن الزعيم الكوري

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