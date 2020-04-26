ماذا يتضمن أول مشروع قرار يتبناه مجلس الأمن الدولي بشأن فيروس كورونا؟

2020/04/26 | 08:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الامم المتحدة (الولايات المتحدة)-(أ ف ب) – يتّجه مجلس الأمن الدولي الأسبوع المقبل إلى تبنّي أوّل مشروع قرار بشأن أزمة كوفيد-19 بعد أكثر من شهر من الانقسامات بين الولايات المتحدة والصين وروسيا، وذلك وسط دعوات إلى تكثيف التعاون الدولي.وتعبيرا عن نفاد صبره حيال أعلى هيئة في الأمم المتحدة بسبب صمتها المحرج في مواجهة أسوأ […]

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