الحارس نور صبري يعلن اعتزاله كرة القدم

2020/04/26 | 08:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن حارس مرمى منتخبنا الوطني السابق نور صبري اعتزاله كرة القدم.وذكر صبري في برنامج تلفزيوني، انه وضع حدا لمسيرته الكروية وقرر اعتزال كرة القدم بشكل مباشر.واشار الى انه سيتجه صوب تدريب حراس المرمى والبداية ستكون مع نفط الوسط.ويعد صبري احد ركائز المنتخب الوطني الفائز ببطولة اسيا ٢٠٠٧.

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