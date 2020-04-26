صحة النجف: شمول جميع المنتسبين بقطع الاراضي

2020/04/26 | 08:39 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد مدير عام دائرة صحة النجف الاشرف رضوان الكندي،امس السبت، حصول موافقة محافظ النجف الاشرف لؤي الياسري على شمول جميع منتسبي دائرة صحة النجف الاشرف بجميع عناوينهم واختصاصاتهم بقطع الاراضي السكنية.وبين الكندي في بيان تلتقه وكالة صدى، ان “الموافقة حصلت على كتاب سبق لدائرة الصحة ان رفعته للمحافظة وان المحافظ وافق على شمول موظفي

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