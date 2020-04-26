نائب عن الفتح: بعض الكتل تبحث عن المكاسب في كابينة الكاظمي

2020/04/26 | 08:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاحد، ان بعض الكتل السياسية تبحث عن مكاسبها في الكابينة الوزارية للمكلف بتشكيل الحكومة مصطفى الكاظمي، لافتا الى ان الكابينة لم تحسم بعد.وقال جابر في تصريح لـ /المعلومة/، ان “بعض الكتل تبحث من مكاسبها في الكابينة الوزارية التي سيقدمها مصطفى الكاظمي، حيث تطالب بعض الكتل […]

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