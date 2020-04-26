الصهاينة يتظاهرون ضد حكومتهم

2020/04/26 | 08:44 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهر آلاف الصهاينة ، احتجاجا على الاتفاق المبرم بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس البرلمان بيني غانتس لتشكيل حكومة وحدة.وسار المتظاهرون في القدس المحتلة الساحلية تنديدا بالاتفاق باعتباره مناورة من نتنياهو الذي يواجه اتهامات بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.وذكرت وسائل إعلام صهيونية أن نحو ألفي شخص شاركوا في التظاهرة، ورفعوا لافتات كتب عليها “الشعب […]

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